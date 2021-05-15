صاحب مقولة "4 عواصم عربية تسيطر عليها إيران" يترشح للانتخابات الرئاسية

تقدم علي رضا زاكاني، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

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وزاكاني هو صاحب المقولة الشهيرة بأن إيران باتت تسيطر على 4 عواصم عربية، بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، على صنعاء في اليمن.

وفتح منذ يوم الثلاثاء 11 مايو، باب الترشح للانتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها 13 في مقر وزارة الداخلية بطهران، وحضر الكثير من المتقدمين للترشح، ويستمر التسجيل حتى اليوم السبت 15 مايو.

المصدر: RT