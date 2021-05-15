تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. "كلوب هاوس" يجتاح إيران ويثير جدلا!

أثار تطبيق في إيران يطلق عليه "كلوب هاوس" للمحادثات الصوتية جدلا، تزامنا مع استعدادات الانتخابات الرئاسية، حيث يوفر فرصة لحوار علني نادر بمشاركة مسؤولين ومرشحين محتملين للانتخابات.

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وعبر التطبيق، الذي يلقى إقبالا عالميا ويجري الاشتراك فيه عن طريق الدعوة، تفتح بشكل يومي في إيران عشرات الغرف، بمشاركة آلاف المستمعين والمتحدثين، من سياسيين، مرشحين معلنين أو مرجحين، صحافيين، ومقيمين في البلاد أو خارجها.

ويتوزع هؤلاء على مختلف التوجهات السياسية، ويتناقشون بشأن المرشحين وحظوظ كل منهم بالفوز.

وإلى جانب "إنستغرام"، لا يزال "كلوب هاوس" من تطبيقات التواصل الاجتماعي النادرة التي يمكن استخدامها في إيران، من دون الحاجة الى شبكات افتراضية ("في بي أن")، بالرغم من أنها تواجه بعض الانقطاعات على شبكات الهاتف النقال.

ولفت حضور العديد من المسؤولين في غرف المحادثة، يتقدمهم نائب رئيس الجمهورية، اسحاق جهانغيري، الذي يتردد اسمه كمرشح محتمل للرئاسة، على التطبيق.

وأجاب جهانغيري على أسئلة عدة، ودافع عن سياسة حكومة الرئيس الإصلاحي الحالي، حسن روحاني، في مواجهة "الحرب الاقتصادية" والعقوبات الأمريكية، وحرية استخدام الانترنت، وحتى عن تهم الفساد التي يواجهها شقيقه.

وأثار التطبيق انتقادات لدى المحافظين في السياسة الإيرانية، لا سيما أن المحادثات فيه تجري دون أي إشراف على مضمونها، ودعا بعضهم إلى توفير بديل محلي لتطبيق يدار من الخارج.

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، توقف عمل التطبيق على غالبية شبكات الهاتف المحلية، من دون تفسير. ورغم تطمينات قدمها مسؤولون في حكومة روحاني من أن "كلوب هاوس" لم يحجب، لا يزال استخدامه غير ممكن على شبكة محلية واحدة على الأقل.

وأثار ذلك خشية من أن يلاقي هذا التطبيق مصير تطبيقات أخرى كبرى مثل "فيسبوك" و"تويتر".

لكن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، أكد على أن التطبيق لا يثير قلقا محددا.

وبدأ الراغبون في خوض الانتخابات الرئاسية بتسجيل ترشيحاتهم يوم الثلاثاء الماضي. وبعد نهاية مهلة الأيام الخمسة للقيام بذلك، سترفع الأسماء الى مجلس صيانة الدستور الذي تعود له صلاحية المصادقة على الترشيحات. وتبدأ الحملة الانتخابية رسميا في 28 مايو.

المصدر: أ ف ب