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فيديو يوثق حريقا ودمارا كبيرا في مدينة إسدود نتيجة صواريخ غزة

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فيديو يوثق حريقا ودمارا كبيرا في مدينة إسدود نتيجة صواريخ غزة
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نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لحريق ودمار كبير نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مدينة إسدود بجنوب إسرائيل.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع الفيديو على "تويتر"، وقال إن "وابلا من الصواريخ يتم إطلاقها دون توقف من غزة على جنوب إسرائيل".

وأضاف أن أحد الصواريخ أصاب الليلة الماضية مدينة إسدود، ما تسبب في حريق كبير.

وتوعد الجيش الإسرائيلي بالرد على ذلك، قائلا إن ما وقع "لن يمر دون رد".

المصدر: RT

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