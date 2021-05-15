كولومبيا.. عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز الـ 80 ألفا وسط تشغيل شبه كامل للعناية المركزة

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا عن تسجيل 490 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات منذ بدء الوباء إلى 80250 حالة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة التي تم نشرها يوم الجمعة إلى تسجيل 16581 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات 3 ملايين و84 ألفا و460 حالة.

#ReporteCOVID19 14 de mayo:



14.334 recuperados

16.581 nuevos casos

490 fallecidos



Muestras: 71.520

PCR: 39.547

Antígeno: 31.973



Total:



2.888.990 recuperados

3.084.460 casos

80.250 fallecidos

15.783.446 muestras procesadas

105.019 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3Wpic.twitter.com/Kk7a6VxtTn — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 14, 2021

ويبلغ عدد الحالات النشطة في الوقت الراهن 105 آلاف و19 حالة، مع اقتراب نسبة تشغيل أقسام العناية المركزة إلى 100% في المدن الكبرى، منها العاصمة بوغوتا حيث امتلأت غرف العناية بنسبة 94%، وميديلين (99%) وكالي (95%).

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات في المدن الكولومبية منذ 28 أبريل الماضي، والتي انطلقت رفضا للإصلاح الضريبي المقترح من الحكومة التي تخلت عنه تحت ضغط التظاهرات، وتحولت بعد ذلك إلى الاحتجاجات ضد عدم المساواة الاجتماعية وعنف الشرطة، حيث سقط أكثر من 20 قتيلا في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

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وتوجهت السلطات إلى المحتجين بنداء للامتناع عن التظاهر، حيث تم تسجيل مستوى وفيات قياسي بفيروس كورونا بعد انطلاق المظاهرات.

وحذرت عمدة العاصمة بوغوتا، كلاوديا لوبيز، من وضع حرج يوم الخميس، حيث تم تسجيل ثاني أكبر حصيلة للإصابات وأكبر حصيلة للوفيات جراء كورونا في المدينة منذ انطلاق الوباء.

وبعد مرور أقل من 24 ساعة من ذلك، أعلنت عمدة العاصمة عن إصابتها بالفيروس ودخولها العزل الذاتي.

المصدر: RT + "رويترز"