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بايدن يلغي قرار ترامب حول تعليق دخول المهاجرين بدون تأمين طبي

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بايدن يلغي قرار ترامب حول تعليق دخول المهاجرين بدون تأمين طبي
Reuters KEVIN LAMARQUE
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألغى قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تعليق دخول المهاجرين بدون تأمين طبي للولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض بهذا الصدد أن قرار ترامب "لم يصب في مصلحة الولايات المتحدة".

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "ملتزمة بتوسيع الفرص للاستفادة من الرعاية الصحية"، مضيفا أنه "بإمكاننا تحقيق هذا الهدف بدون منع دخول غير المواطنين الذين يسعون للهجرة بشكل شرعي إلى البلاد دون أن يمتلكوا موارد مالية كافية أو لم يشتروا تأمينا طبيا".

وكان ترامب قد وقع أمرا حول تعليق دخول المهاجرين الذين لا يتمتعون بالتأمين الطبي في 4 أكتوبر عام 2019. واتخذت إدارة عددا من الخطوات الأخرى للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة، التي أكدت إدارة الرئيس بايدن عزمها إعادة النظر فيها.

المصدر: "تاس"

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