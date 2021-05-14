إيطاليا ترصد تراجعا لمؤشري الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، 7567 إصابة و182 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7567 مقابل 7852 الأربعاء و8085 الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى 4146722 حالة، بينها 339606 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 182 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 262 في بيانات الأربعاء و201 الخميس، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 123927 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3683189 شخصا بعد رصد 13782 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT