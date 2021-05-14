بريطانيا تسجل 2193 إصابة و17 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، 2193 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2193، مقابل 2284 الأربعاء و2657 الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4446824.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 17 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم تسجيل 11 حالة الأربعاء وكذلك 11 الخميس، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127668 شخصا.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 36.115 مليون شخص، بينهم أكثر من 19.319 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT