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الرئاسة التركية: رفع النمسا لعلم إسرائيل "غير أخلاقي"

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الرئاسة التركية: رفع النمسا لعلم إسرائيل
Reuters
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انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كروز، بسماحه برفع علم إسرائيل فوق مبنى رئاسة الوزراء، واصفا الفعل بأنه "غير أخلاقي".

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وقال قالن بتغريدة في موقع "تويتر" : "تعبيرا عن دعمه لإسرائيل، رفع رئيس الوزراء علم إسرائيل فوف مبنى رئاسة الوزراء، إنها النقطة التي يصمت فيها صوت العقل والضمير والإنسانية".

وأضاف: "كلما تصرفتم بهذا الشكل فإن إسرائيل ستتمادى في هجماتها المتهورة ضد الفلسطينيين".

وتابع متحدث الرئاسة: "أتمنى من أصحاب العقل والضمير في النمسا وأوروبا الرد على مثل هذه السياسات".

المصدر: الأناضول

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