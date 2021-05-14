الرئاسة التركية: رفع النمسا لعلم إسرائيل "غير أخلاقي"

انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كروز، بسماحه برفع علم إسرائيل فوق مبنى رئاسة الوزراء، واصفا الفعل بأنه "غير أخلاقي".

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وقال قالن بتغريدة في موقع "تويتر" : "تعبيرا عن دعمه لإسرائيل، رفع رئيس الوزراء علم إسرائيل فوف مبنى رئاسة الوزراء، إنها النقطة التي يصمت فيها صوت العقل والضمير والإنسانية".

وأضاف: "كلما تصرفتم بهذا الشكل فإن إسرائيل ستتمادى في هجماتها المتهورة ضد الفلسطينيين".

وتابع متحدث الرئاسة: "أتمنى من أصحاب العقل والضمير في النمسا وأوروبا الرد على مثل هذه السياسات".

المصدر: الأناضول