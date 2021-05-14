إيطاليا ترفع قيود الحجر الصحي عن القادمين من أوروبا وبريطانيا وإسرائيل

قالت وزارة الصحة الإيطالية أنه سيتم رفع قيود الحجر الصحي بالنسبة للمسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن وبريطانيا وإسرائيل، اعتبارا من 16 مايو الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان إنه ما زال يتعين على القادمين تقديم ما يفيد بإجرائهم مسحة سلبية لكوفيد-19 قبل التوجه إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن القيود المفروضة حاليا بالنسبة للأشخاص القادمين من البرازيل ستظل سارية.

يذكر أنه في الوقت الحالي يخضع القادمون من هذه الدول لحجر صحي لمدة خمسة أيام، مع إلزامهم بإجراء فحص قبل الوصول وفي نهاية فترة العزل.

المصدر: "رويترز"