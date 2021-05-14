الدنماركيون يشرعون في استخراج جيف المنك لمنع تلوث المياه

بدأت الدنمارك عمليات استخراج الجيف المتحللة لحوالي 4 ملايين من حيوانات المنك، خوفا من أن تلوث مياه الشرب أو بحيرة قريبة.

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في نوفمبر، أعدمت الدنمارك جميع حيوانات المنك خوفا من أن تعيد هذه الحيوانات نقل فيروس كورونا إلى البشر، بعد العثور على متحور من الفيروس في مزارع المنك.

وكانت هناك مخاوف من أن المتحور يمكن أن يهدد فعالية اللقاحات المستقبلية، وتم إعدام أكثر من 17 مليون حيوان منك، مما أدى إلى تدمير صناعة الفراء في الدنمارك، وهي الأكبر في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن إعدام الحيوانات رغم عدم امتلاكها الحق في الأمر بقتل الحيوانات السليمة، وهي خطوة خاطئة محرجة دفعتها إلى التسابق لبناء إجماع سياسي على قانون جديد.

وبدأت أعمال استخراج 13 طنا من جيف المنك المتحللة بتكلفة 150 مليون كرونر (24.4 مليون دولار) في موقعين بغرب الدنمارك، بالقرب من بحيرة للاستحمام ومصدر لمياه الشرب، يوم الخميس، في منطقة تدريب عسكرية، وسيتم حرق رفات هذه الحيوانات حاليا.

واشتكى السكان من خطر التلوث المحتمل، قبل دفن الحيوانات، وقالت السلطات إنها لن تشكل خطرا على المياه الجوفية أو المناطق المحمية.

ونقلت صحيفة "بوليتيكن" عن وزير الزراعة، راسموس بريهن، قوله إن الجيران "لم يحصلوا على المعلومات المناسبة، كما أن مياه الشرب وبحيرة الاستحمام هنا في خطر. نحن الآن نقوم بإزالة مصدر التلوث... لقد كان وضعا استثنائيا مع انعدام الأمن الشديد للمواطنين. نحن نصلح ذلك الآن".

المصدر: "أسوشيتد برس"