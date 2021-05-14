ميشوستين: روسيا اقترحت لقاحها ضد كورونا لشركائها في الأمم المتحدة ومجموعة العشرين

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن روسيا التي كانت أول دولة اخترعت لقاحا ضد فيروس كورونا، اقترحته لجميع شركائها في الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

وقال ميشوستين أثناء لقائه مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في موسكو، اليوم الجمعة، إن الجائحة أكدت "الأهمية الكبيرة للأعمال المشتركة والمنسقة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة".

وذكر أن روسيا أصبحت أول دولة في العالم اخترعت وسجلت لقاحا ضد فيروس كورونا.

وأضاف: "واقترحته لجميع شركائنا في إطار الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، كما اقترحنا تطوير التعاون البناء وضمان التلقيح الجماعي للناس".

وتوجد حاليا في روسيا 4 لقاحات مسجلة ضد فيروس كورونا وهي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" (لمركز غاماليا التابع لوزارة الصحة الروسية) و"أبيفاك كورونا" (لمركز فيكتور) و"كوفيفاك" (لمركز تشوماكوف). وتعد لقاحات "سبوتنيك V" و"أبيفاك كورونا" و"كوفيفاك" مكونة من جرعتين، فيما يعد لقاح "سبوتنيك لايت" مكونا من جرعة واحدة.

المصدر: تاس