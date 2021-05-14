الولايات المتحدة تنسحب من قاعدة كبيرة في قندهار بجنوب أفغانستان

قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن قوات الجيش انسحبت من واحدة من أكبر القواعد العسكرية الواقعة في جنوب أفغانستان.

وقال المسؤولون إنه تم تسليم مطار قندهار إلى القوات الحكومية الأفغانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقاعدة قندهار العسكرية هي إحدى القواعد الرئيسية التي تأوي القوات الأمريكية والدولية، وكان يوجد فيها حوالي 26000 عسكري أمريكي ودولي. وفي العام 2014 أصبحت قاعدة قندهار مركزا للتدريب في المنطقة الجنوبية من أفغانستان.

وتعتبر ولاية قندهار ذات أهمية تاريخية، باعتبارها معقلا لحركة طالبان.

المصدر: nbc news