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كوساتشوف: روسيا تبذل كل الجهود لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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كوساتشوف: روسيا تبذل كل الجهود لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
Sputnik
نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف
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أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا تبذل كل الجهود الدبلوماسية على جميع المستويات، بسبب التصعيد الجديد في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وكتب كوساتشوف على صفحته في "فيسبوك": "يبدو أن الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بلغ ذروته. وتدل الهجمات الصاروخية من الجانب الفلسطيني واستخدام القوات البرية من قبل إسرائيل على أن المرحلة الساخنة قد حلت".

وأشار إلى أن روسيا تلعب تقليديا دور الوسيط في هذا النزاع.

وتابع: "أعتقد أن الكثير يتوقف على صوتها. ولذلك يجري بذل الجهود الدبلوماسية حاليا على كل المستويات. ولنرى كيف يمكن المساعدة باستخدام وسائل الدبلوماسية البرلمانية".

المصدر: تاس

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