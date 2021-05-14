النظام الصحي الإيرلندي يعلن أنه مستهدف بهجوم "فدية إلكتروني كبير"

أعلنت الخدمة الصحية الإيرلندية، أنها أغلقت أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بعد استهدافها في هجوم "فدية إلكتروني كبير".

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وقال مسؤول الخدمات الصحية اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة إجراء احترازي، ولم تتأثر مواعيد التطعيمات ضد فيروس كورونا.

ولم يتضح مدى اتساع نطاق الاضطراب الذي أصاب النظام الصحي.

وقال مستشفى روتوندا للولادة في دبلن، إنه ألغى معظم المواعيد الروتينية بسبب مشاكل في تكنولوجيا المعلومات، واصفا الوضع بأنه "طارئ وحرج".

وقالت الخدمة الصحية على تويتر: "هناك هجوم فدية كبير على أنظمة الخدمة الإلكترونية".

وأضافت: "لقد اتخذنا الاحتياطات اللازمة لإغلاق جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا من أجل حمايتها من هذا الهجوم، ولكي نستطيع تقييم الوضع بشكل كامل مع شركائنا في مجال الأمن السيبراني".

المصدر: "أسوشيتد برس"