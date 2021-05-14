تقرير: مسؤولون في فلوريدا يبحثون تسليم ترامب للقضاء في حال توجيه الاتهام له بقضية الاحتيال الضريبي

يبحث المسؤولون في مدينة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية، في المسار الذي سيتم اتخاذه بحال توجيه لوائح الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب بقضية الاحتيال المصرفي والضريبي.

ووفقا لموقع "بوليتيكو"، فإن مسؤولي إنفاذ القانون في المدينة، يبحثون في كيفية التعامل المحتمل مع طريقة تسليم ترامب المقيم في منتجع في مار إيه لاغو، بحال صدر قرار قضائي باستدعائه.

وأوضح أن موقع إقامة ترامب سيؤثر على إجراءات تسليمه، حيث يمنح قانون تسليم المجرمين في فلوريدا الحاكم رون ديسانتيس، القدرة على التدخل وتحديد ما إذا كان يجب تسليم شخص ما إلى سلطات إنفاذ القانون خارج الولاية.

وأشار الموقع إلى أنه في حال غادر ترامب إلى نيو جيرسي، فإن الولاية لديها قانون مماثل لولاية فلوريدا، لكن حاكمها الديمقراطي، فيل مورفي، ليس من المؤيدين لترامب مثل ديسانتيس.

وقال جوزيف أبروزو، كاتب محكمة دائرة مقاطعة بالم بيتش، إن "القانون يترك مجالا للتفسير بأن الحاكم لديه سلطة الأمر بمراجعة أو عدم الامتثال لإشعار التسليم"، مؤكدا أنه "سيتم اتباع النطاق الكامل للقانون وتنفيذه بشكل مناسب دون تحيز".

المصدر: "بوليتيكو"