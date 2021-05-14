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وزير بريطاني: إنكلترا تنهي الإغلاق تدريجيا وتراقب سلالة كورونا الهندية

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وزير بريطاني: إنكلترا تنهي الإغلاق تدريجيا وتراقب سلالة كورونا الهندية
Reuters
ناظم الزهاوي
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ذكر الوزير البريطاني المسؤول عن اللقاحات، ناظم الزهاوي، اليوم الجمعة، أن إنكلترا ستمضي قدما في خطتها لرفع القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 تدريجيا.

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وقال إنه على الرغم من القلق بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في الهند، فإن السلطات ترى أن اللقاحات فعالة.

وأضاف الزهاوي، أن هناك مخاوف من وجود السلالة الهندية في بعض أنحاء إنكلترا، لكن لا توجد أدلة على أن السلالة (B.1617.2) لها تأثير أشد على البشر، أو أنها لا تتأثر باللقاحات.

وقال لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية "خارطة الطريق بدءا من يوم الاثنين لا تزال سارية لأن عمليات التطعيم مستمرة، مما يبقى الناس بعيدا عن المستشفيات ويقيهم من الإصابة بالفيروس".

المصدر: رويترز

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