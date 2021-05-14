بوتين وباشينيان يناقشان الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث أثناء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرمني بالوكالة، نيكول باشينيان، الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملين، اليوم الجمعة: "جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرمني بالوكالة، نيكول باشينيان. وواصلا بحث الوضع حول إقليم قره باغ".

وأضاف: "شدد الرئيس فلاديمير بوتين أثناء تبادل الآراء حول الحادث الأخير على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، على ضرورة المراعاة الكاملة لجميع بنود البيانين لرؤساء كل من روسيا وأرمينيا وأذربيجان، اللذين تم توقيعهما في 9 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021، وقبل كل شيء فيما يخص المراعاة الكاملة لنظام وقف إطلاق النار".

المصدر: نوفوستي