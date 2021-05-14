علماء كبار يدعون لمزيد من الأبحاث لمعرفة منشأ جائحة كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qe7r
ذكرت مجموعة من كبار العلماء في خطاب أن منشأ فيروس كورونا لا يزال غير واضح، ولا توجد حتى الآن أدلة واضحة للبت بشكل قاطع أنه نشأ على نحو طبيعي أو نتج عن تسرب من أحد المختبرات.
وقال 18 عالما، منهم رافيندرا جوبتا، خبير علم الأحياء المجهرية في جامعة كمبردج، وجيسي بلوم، الذي يدرس نشأة الفيروسات في مركز "فريد هتشنسون" لأبحاث السرطان: "لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحقيق لتحديد منشأ الجائحة".
وأضافوا: "نظريتا التسرب العارض من مختبر، والانتقال من الحيوانات إلى البشر، ما زالتا قائمتين".
وأودت جائحة كوفيد-19 بحياة 3.34 مليون شخص في أنحاء العالم منذ ظهورها في الصين في نهاية عام 2019.
المصدر: "رويترز"