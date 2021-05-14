الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يوثق غاراته على مواقع في قطاع غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يوثق غاراته على مواقع في قطاع غزة وانتشار قواته ومعداته بالقرب من حدود القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يواصل عمليات العسكرية الجوية والبرية ضد قطاع غزة.

وقال في بيان ان "القوات الجوية والبرية للجيش الإسرائيلي تهاجم حاليا قطاع غزة".

وأسفر القصف الإسرائيلي على مواقع في قطاع غزة عن سقوط أكثر من 100 قتيل وإصابة مئات آخرين حتى الآن، بالإضافة إلى تدمير عدد من المباني.

المصدر: RT + وكالات