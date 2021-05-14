أستراليا تتأهب لاستقبال أول رحلة عودة لمواطنيها من الهند الموبوءة بكورونا

تصل يوم السبت أول رحلة عودة لأستراليين من الهند التي اجتاحها فيروس كورونا، حيث تضم نحو 150 شخصا سيتجهون إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين في معسكر قديم في الإقليم الشمالي النائي.

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ومن المنتظر أن تكون الرحلة هي الأولى بعد رفع الحظر لمدة أسبوعين على أي شخص قادم من الهند، بما في ذلك المواطنون الأستراليون، بهدف منع انتشار سريع للفيروس التاجي الجديد.

وقال مصدر حكومي إن طائرة عسكرية غادرت أستراليا يوم الجمعة محملة بمساعدات للهند، وستعود الطائرة مع المواطنين الذين تقطعت بهم السبل، والذين يجب عليهم جميعا اختبار نتائج سلبية لفيروس كورونا قبل الصعود إلى الطائرة.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الصحة في الإقليم الأسترالي الشمالي، أن الركاب سيتوجهون بعد ذلك إلى معسكر التعدين، الذي تم تحويله في هوارد سبرينغز لحجرهم الصحي.

وتهدف الحكومة إلى مضاعفة قدرة منشأة هوارد سبرينغز، الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوب شرقي مدينة داروين، للتعامل مع 2000 شخص كل أسبوعين ابتداء من يونيو.

وهناك حوالي 9000 مواطن أسترالي ومقيم دائم في الهند يأملون في العودة إلى ديارهم.

ومن المقرر أن تقوم القوات الجوية الملكية الأسترالية برحلتين أخريين للعودة إلى الوطن إلى الإقليم الشمالي هذا الشهر، وتخطط السلطات لإعادة حوالي 1000 شخص إلى الوطن بحلول نهاية يونيو. وستعطى الأولوية للضعفاء.

وأبلغت الهند عن تسجيل أكثر من 300000 إصابة يومية بفيروس كورونا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أثر على نظامها الصحي.

المصدر: رويترز