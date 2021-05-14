المكسيك تسجل 3632 إصابة جديدة و311 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس، تسجيل 3632 إصابة و311 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و375115، بينما بلغت حصيلة الوفيات 219901.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ14 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

وأظهرت إحصائية منفصلة نشرتها مؤخرا وزارة الصحة أن عدد الوفيات الفعلي قد يكون أعلى بنسبة 60% على الأقل من الحصيلة الرسمية.

المصدر: وكالات