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رئيس مولدوفا الأسبق: السفير الأمريكي يدير بلادنا

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رئيس مولدوفا الأسبق: السفير الأمريكي يدير بلادنا
Sputnik RUSLAN SHALAPUDA
رئيس مولدوفا الأسبق، زعيم حزب الشيوعيين فلاديمير فورونين
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صرح رئيس مولدوفا الأسبق، زعيم حزب الشيوعيين فلاديمير فورونين بأن السفير الأمريكي هو من يدير مولدوفا الآن.

وقال فورونين في تصريح لقناة TVC 21 المحلية، إن "السفير الأمريكي يدير البلاد اليوم، ويديرونها من الخارج. والبلاد منذ عدة سنوات تحت الحكم الخارجي ونحن ضيوف في هذا البلد".

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وأشار الرئيس الأسبق إلى أن السفير الأمريكي في كيشيناو ديريك هوغان زار النيابة العامة المولدوفية يوم الجمعة، مضيفا أن القيادة الحالية لمولدوفا غير قادرة على تقرير مصيرها.

وكانت الخارجية الروسية قد دانت "التدخل المتزايد" للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شؤون مولدوفا عشية الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد، المقررة في 11 يوليو المقبل.

المصدر: "نوفوستي"

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