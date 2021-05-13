الكرملين: تصريحات بايدن حول وضع قواعد لمحاربة الجريمة السيبرانية أمر إيجابي

اعتبر الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ضرورة وضع قواعد موحدة لمحاربة الجريمة السيبرانية "إشارة إيجابية"، مشيرا إلى مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين في هذا المجال.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الخميس، إن "فلاديمير بوتين بالفعل بادر أولا إلى التعاون في هذا المجال ووضع قواعد موحدة. وهذه مبادرة روسية قديمة نسبيا، وهي للأسف لم تلاق استجابة من الجانب الأمريكي آنذاك".

وأضاف: "والآن نرى نوعا من الاستجابة، وهذه إشارة إيجابية".

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وجاء ذلك تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن تسعى لوضع معايير دولية للتعامل مع الدول التي تنطلق من أراضيها أنشطة إجرامية في المجال السيبراني، مشيرا إلى أنه يعتزم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان بايدن قد وقع يوم الأربعاء على أمر تنفيذي لتعزيز قدرات الولايات المتحدة في المجال السيبراني لحماية البلاد من الهجمات.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت دائما تتهم عدة دول، بينها روسيا والصين وإيران، بـ"ممارسة أنشطة خبيثة" في المجال السيبراني وشن هجمات سيبرانية على الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"