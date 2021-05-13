ألمانيا تحذر من الاحتجاجات مع احتدام التصعيد في غزة

حذرت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، من خروج مزيد من الاحتجاجات في البلاد بسبب الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واعتقلت الشرطة الألمانية أمس الأربعاء أكثر من عشرة رجال في ثلاث مدن للاشتباه بإلحاقهم أضرارا بمعبد يهودي وحرقهم العلم الإسرائيلي وإضرامهم النار في نصب تذكاري يهودي.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "تتوقع وكالات الأمن تصاعد الأنشطة الاحتجاجية للفلسطينيين في ألمانيا، وأيضا أجزاء من الحركة اليسارية".

ودانت جماعة يهودية رائدة في ألمانيا بشدة الاحتجاجات أمام كنيس يهودي في مدينة غلزنكيرشن الواقعة غربي البلاد، ووصفتها بأنها "معاداة سامية خالصة".

وشهدت مدن ألمانية أخرى، بما فيها برلين وهامبورغ وهانوفر، احتجاجات مناهضة لإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، فيما تعرض كنيسان يهوديان لهجوم، كما تم تمزيق العديد من الأعلام الإسرائيلية وإحراقها منذ اندلاع العنف الأخير في إسرائيل وقطاع غزة.

المصدر: وكالات