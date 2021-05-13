جماعات حقوقية تطالب قطر بالكشف عن مكان مواطن كيني كتب عن حقوق المهاجرين

دعت جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، قطر إلى الكشف عن مكان وجود مواطن كيني كتب عن حقوق المهاجرين في هذه الدولة الخليجية، واعتقله مسؤولون أمنيون الأسبوع الماضي.

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وأوضحت الجماعات الحقوقية اليوم الخميس، أن مالكولم بيدالي، الذي يكتب باسم مستعار، اُقتيد من مكان إقامته في الرابع من مايو، ليستجوبه جهاز أمن الدولة القطري، وأن مكان احتجازه غير معلوم.

وقالت منظمات حقوق المهاجرين"ميجرانت رايتس دوت أورج" وفير سكوير ومنظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش" ومرصد الأعمال وحقوق الإنسان، في بيان مشترك: "مالكولم حارس أمن ومدون وناشط، تحدث بصوت مسموع عن معاناة العمال المهاجرين أمثاله، وكان يكتب لعدد من المنصات على الإنترنت".

وأضاف البيان: "قبل أسبوع من اعتقاله، قدم مالكولم لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية شرحا لتجربته في العمل بقطر".

وقالت المنظمات الحقوقية إن الحكومة القطرية، في رد على طلب مشترك منها، أكدت احتجاز بيدالي وقالت إنه يخضع للتحقيق بتهمة انتهاك القوانين واللوائح الأمنية، دون الكشف عن مكانه.

وقال البيان المشترك: "نشعر بقلق بالغ على سلامته، وأن احتجازه ربما يكون بدافع الانتقام من عمله المشروع في حقوق الإنسان. إذا كان مالكولم احتُجز لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير بشكل سلمي، فيجب إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط".

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي القطري على طلب من "رويترز" للتعليق.

المصدر: رويترز