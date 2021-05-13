بالفيديو.. نتنياهو يتفقد بطارية للقبة الحديدية

تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطارية للقبة الحديدية المنشورة، وتحدث مع العسكريين في البطارية واستمع منهم عن نشاطهم، وشكرهم على مساهمتهم في "تعزيز أمن إسرائيل".

وقال نتنياهو: "أتواجد هنا في موقع إحدى بطاريات القبة الحديدية، حيث يؤدي القادة والجنديات والجنود عملا استثنائيا في حماية سماء إسرائيل ومواطني إسرائيل"، مشيرا إلى أن "العمليات الدفاعية التي تنجزها بطاريات القبة الحديدية تمنحنا مجالا للهجوم".

وأعلن أن "جيش الدفاع هاجم بالفعل مئات الأهداف، وسنتجاوز الـ 1000 هدف بعد قليل، ونحن نواصل ضرب حماس، في حين ندافع عن مواطنينا"، مضيفا: "سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن ومن خلال الحزم الشديد، في الدفاع وفي الهجوم، سنحقق غايتنا وهي استعادة الهدوء لدولة إسرائيل".

المصدر: RT