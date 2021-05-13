استقالة وزير استرالي على خلفية تحقيق حول سلوكه الجنسي

استقال غاريث وارد، النائب عن ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية من منصبه كوزير للأسر ومن الحزب الليبرالي، بعد معلومات أن الشرطة تحقق في سلوكه الجنسي.

وقال وارد في بيان: "أعلمني أحد الصحفيين أن شرطة نيو ساوث ويلز تجري تحقيقا حولي"، مشيرا إلى أنه "لم يتم الاتصال بي من قبل الشرطة فيما يتعلق بأي مزاعم، وأنكر ارتكاب أي مخالفة".

وأضاف: "حتى يتم حل هذا الأمر، من المناسب أن أقدم استقالتي من منصبي كوزير ومن غرفة الحزب الليبرالي".

وقبل ساعات فقط، أصدرت شرطة نيو ساوث ويلز بيانا كشفت فيه أنها تجري تحقيقا حول تصرفات رجل يبلغ من العمر 39 عاما، دون أن تكشف عن هويته.

وقالت الشرطة: "تحقق فرقة الاعتداء على الأطفال والجرائم الجنسية في مزاعم جرائم متعلقة بالعنف الجنسي ضد رجل يبلغ من العمر 39 عاما"، مبينة أنه " "تم الإبلاغ عن وقوع هذه الحوادث منذ العام 2013"، دون أن تقدم مزيدا من المعلومات.

المصدر: "الغارديان"