نقل رئيس وزراء ساحل العاج إلى مستشفى في باريس

قال مصدران مقربان من رئيس وزراء ساحل العاج (كوت ديفوار)، باتريك أشي، إنه نقل إلى مستشفى في باريس حيث يعالج من حالة إجهاد شديدة.

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وعين أشي (65 عاما) المقرب من الرئيس الحسن واتارا، رئيسا للوزراء في مارس بعد وفاة ثاني رئيس وزراء للبلاد في أقل من ثمانية أشهر.

وذكر المصدران أنه زار فرنسا لأسباب صحية الأسبوع الماضي لكنه عاد للمشاركة في مناقشات حول مشاكل الكهرباء في البلاد، وعاد بعد ذلك إلى باريس يوم الثلاثاء.

وأضافا أن أشي، سيخضع لفحوصات روتينية في باريس ويستريح لعدة أيام قبل أن يعود إلى ساحل العاج.

المصدر: رويترز