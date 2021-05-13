 
مباشر
عاجل
مراسلنا: الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة غرب مدينة غزة

نقل رئيس وزراء ساحل العاج إلى مستشفى في باريس

أخبار العالم

نقل رئيس وزراء ساحل العاج إلى مستشفى في باريس
Reuters
رئيس وزراء ساحل العاج باتريك أشي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdzb

قال مصدران مقربان من رئيس وزراء ساحل العاج (كوت ديفوار)، باتريك أشي، إنه نقل إلى مستشفى في باريس حيث يعالج من حالة إجهاد شديدة.

إقرأ المزيد
وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في ألمانيا
وفاة رئيس وزراء ساحل العاج حامد باكايوكو في ألمانيا

وعين أشي (65 عاما) المقرب من الرئيس الحسن واتارا، رئيسا للوزراء في مارس بعد وفاة ثاني رئيس وزراء للبلاد في أقل من ثمانية أشهر.

وذكر المصدران أنه زار فرنسا لأسباب صحية الأسبوع الماضي لكنه عاد للمشاركة في مناقشات حول مشاكل الكهرباء في البلاد، وعاد بعد ذلك إلى باريس يوم الثلاثاء.

وأضافا أن أشي، سيخضع لفحوصات روتينية في باريس ويستريح لعدة أيام قبل أن يعود إلى ساحل العاج.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا