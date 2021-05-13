لقاح "سبوتنيكV" يتفوق في شعبيته في التشيك على لقاحي موديرنا وأسترازينيكا

أظهر استطلاع رأي أن كل سابع مواطن في جمهورية التشيك يرغب في التطعيم باللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيكV" ، إذا أتيحت له فرصة لاختيار الدواء.

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وتبين من هذا الاستطلاع الذي أجرته وكالتا "سي في في إم" و"ميديان" أن اللقاح "فايزر-بيونتيك" هو الأكثر شعبية بين أولئك الذين يرغبون في التطعيم ضد فيروس كورونا، و58٪ من عينة الاستطلاع مستعدة للتطعيم به. وجاء في المرتبة الثانية لقاح "جونسون آند جونسون" بنسة 17٪، وفي المركز الثالث لقاح "سبوتنيك V" بنسبة 14٪ ".

وحلت في المراتب التالية لقاحات موديرنا وأسترازينيكا وسينوفارم، ونالت بين المستطلعين نسبة تتراوح بين 1 إلى 12%.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" والصيني "سينوفارم" لم يحظيا بالموافقة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية حتى الآن، وبالتالي لم يتم توزيعهما في جمهورية التشيك.

ووفقا للاستطلاع، تصف غالبية العينة عملية التطعيم ذاتها في جمهورية التشيك بشكل سلبي إلى حد ما، ويعتقد هؤلاء أن سلطات الدولة لم تفعل الكثير بالنسبة لتنظيم الإجراءات وإبلاغ السكان.

يشار إلى أن هذه الدراسة الاستطلاعية أجريت في الفترة من 26 مارس إلى 15 أبريل وشارك فيها 1025 شخصا.

المصدر: iz.ru