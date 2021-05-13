الأرجنتين تستعد لإنتاج  مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" في يونيو

تتوقع السلطات الأرجنتينية أن ينتج معمل ريتشموند المحلي مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في شهر يونيو القادم.

إقرأ المزيد

وقالت وزيرة الصحة الأرجنتينية، كارلا فيسوتي، في مقابلة تلفزيونبة: "بداية يونيو، قد يكون لدينا مليونا جرعة من المكونين الأول والثاني، مليون جرعة لكل منهما".

وأفادت فيسوتي بأن معمل ريتشموند أنتج بالفعل ثلاث دفعات من اللقاح، وسيتم تسويقها في الأرجنتين تحت اسم " سبوتنيك فيدا".

ويعكف المركز الوطني الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا" حاليا على فحص جودتها.

وقالت الوزيرة الأرجنتينية بهذا الشأن: "إذا سارت الأمور على ما يرام، ستبدأ روسيا في إمدادنا بالمستضد لإنتاج المكونين الأول والثاني، بحيث يكون سبوتنيك فيدا تحت تصرفنا في أقرب وقت ممكن".

وكان معمل ريتشموند الأرجنتيني قد أنتج الدفعة الأولى من اللقاح الروسي المضاد لكورونا في أبريل.

وخلال زيارة إلى موسكو قالت مستشارة رئيس الأرجنتين، سيسيليا نيكوليني، إن المعمل لديه في الوقت الحالي القدرة على إنتاج ما بين 4 إلى 5 ملايين جرعة شهريا، فيما تتوقع هذه الشركة في العام المقبل زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 500 مليون جرعة في العام.

يشار إلى أن الأرجنتين أصبحت أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل رسميا اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وتم ذلك بموجب إجراء التتبع السريع، فيما انطلقت عملية التطعيم باللقاح الروسي بالبلاد في 29 ديسمبر 2020.

المصدر: تاس