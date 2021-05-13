الجيش الأمريكي يعلن أنه قدم لقاح كورونا لأكثر من مليون شخص

قال الجيش الأمريكي إنه قدم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لأكثر من مليون شخص من العسكريين وغيرهم، وذلك في مرافق العلاج الطبي حتى يوم 11 مايو الحالي.

وقال الجيش في بيان إنه أعطى 1.014.095 جرعة لقاح ضد كوفيد -19 في مرافق العلاج الطبي في ما يقرب من 80 موقعا حول العالم للأفراد العسكريين والأسر والمدنيين والمقاولين وغيرهم من المستفيدين المؤهلين، مبينا أنه من بين هؤلاء يوجد 436533 شخصا تلقحوا بالكامل و577562 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وذكر أن حوالي 358512 جنديا أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح و278336 آخرين تم تطعيهم ضد كورونا بشكل كامل.

المصدر: موقع الجيش الأمريكي