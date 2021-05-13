25 نائبا بالكونغرس الأمريكي يعتبرون الممارسات الإسرائيلية "جريمة حرب"

بعث 25 نائبا بالكونغرس الأمريكي برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين يحثونه فيها على ممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل لمنعها من تهجير الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.

واعتبر النواب أن الممارسات الإسرائيلية "جريمة حرب"، وأضافوا: "نكتب هذه الرسالة للتعبير عن قلقنا العميق إزاء خطة إسرائيل لتهجير زهاء 2000 فلسطيني من حيي البستان والشيخ جراح في القدس".

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وأشارت الرسالة إلى أن إسرائيل هدمت 100 مبنى في حي البستان، حيث يعيش 1550 فلسطينيا، 60 في المائة منهم أطفال، من أجل بناء "حديقة تلمودية".

ولفتت إلى وجود إشعارات من جانب إسرائيل تشير لاستعدادها لتهجير 12 عائلة فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح مكونة من 169 شخصا 46 منهم أطفال من أجل إسكان مستوطنين إسرائيليين بشكل غير قانوني.

كما ذكرت الرسالة أن الإدارة الإسرائيلية تتجاهل تماما العائلات الفلسطينية وتعتبرها في حكم العدم.

وتابعت: "دمرت إسرائيل حوالي 5000 منزل فلسطيني في القدس الشرقية بين عامي 1967 و2017".

وشددت الرسالة على أن القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وقامت إسرائيل باحتلال تلك المنطقة عسكريا إلى جانب دمجها بشكل غير قانوني ببلدية القدس ثم ضمها رسميا إليها منتهكة بذلك القانون الدولي.

كما شددت على أن "إسرائيل كقوة احتلال يجب أن تمتثل للمادة 53 من مؤتمر جنيف الرابع، التي تحظر تدمير المناطق السكنية التابعة لأفراد في أرض محتلة"، لافتة إلى أن "مصادرة ممتلكات المواطنين في المناطق المحتلة أو إحداث دمار كبير في تلك المناطق، باستثناء الالتزامات العسكرية، يعتبر جريمة حرب وفقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

كما أشارت الرسالة إلى أن مصادرة إسرائيل لمنازل الفلسطينيين وهدمها في حيي البستان والشيخ جراح لا تتوافق مع المواد ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر جنيف.

وذكر نواب الكونغرس أن الولايات المتحدة تعارض تدمير إسرائيل للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية منذ عام 1969... "نود أن نلفت انتباهكم إلى أن أعضاء الكونغرس أعربوا مؤخرا عن مخاوفهم بشأن ما تقوم به إسرائيل من تدمير في القدس الشرقية".

وأوضحت الرسالة أن 64 عضوا بالكونغرس سبق وأن أرسلوا خطابا لوزارة الخارجية في 26 مارس 2020، و12 آخرين أرسلوا خطابا مماثلا في 21 مارس 2021 أعربوا فيهما عن قلقهم البالغ حيال عمليات هدم المنازل المستمرة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك عمليات إجلاء الفلسطينيين من منازلهم.

كما أعرب نواب الكونغرس في رسالتهم عن ترحيبهم بإظهار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التزاما بحقوق الإنسان في السياسة الخارجية، مطالبين تلك الإدارة بتوجيه رسالة فورية شديدة اللهجة لإسرائيل لوقف خططها الرامية لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، ولوقف هدم المنازل بحي البستان.

وطالبت الرسالة بتقصي ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استخدمت في عمليات الهدم، مضيفة: "إذا استمرت إسرائيل في عمليات الهدم في البستان وخططها لإجلاء الفلسطينيين في الشيخ جراح، فإن على السفارة الأمريكية في إسرائيل أن ترسل مراقبين إلى هناك لتوثيق عمليات الإجلاء تلك، ولجمع معلومات الوحدات العسكرية المشاركة في هذه الأنشطة، ولمعرفة ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استخدمت هنالك أم لا".

المصدر: وكالات