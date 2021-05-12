مدير منظمة الصحة العالمية يتلقى لقاح كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن تلقيه لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

وكتب غيبرييسوس على "تويتر" يوم الأربعاء: "اليوم حل دوري للخضوع للتطعيم ضد كوفيد-19 في مستشفى جامعة جنيف"، مرفقا المنشور بالصورة.

Today it was my turn to get vaccinated @Hopitaux_unige against #COVID19. Vaccines save lives. It’s critical to get them to all counties A.S.A.P. If like me you live in a country where vaccines are available, please get vaccinated when it’s your turn. pic.twitter.com/ioNMLH5TW9 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 12, 2021

وأضاف أن "اللقاحات تنقذ الحياة، ومن المهم توريدها لكافة الدول بأسرع ما يمكن"، داعيا جميع من يعيشون في البلدان التي فيها لقاحات متاحة، إلى تلقي اللقاح.

ولم يذكر المدير العام للمنظمة ما هو اللقاح الذي تلقاه ضد فيروس كورونا.

ودعا كذلك الحكومات ومنتجي اللقاحات لإنتاج وتوريد مزيد من الجرعات من أجل حماية الجميع.

المصدر: RT