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ولايات أمريكية تعاني نقصا كبيرا في البنزين

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ولايات أمريكية تعاني نقصا كبيرا في البنزين
Reuters
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تواجه المزيد من المناطق في الجنوب الشرقي للولايات المتحدة نقصا كبيرا في البنزين، بعد هجوم إلكتروني أجبر شركة "كولونيال بايبلاين" على إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود.

ونفد الوقود في 65 في المئة من محطات الوقود في نورث كارولينا و44 في المائة من المحطات في فرجينيا و43 في المائة من المحطات في كل من جورجيا وكارولينا الجنوبية، وفقا لموقع أسعار الوقود GasBuddy.

وأبلغت 16 في المائة من المحطات في تينيسي عن نقص في مخزون البنزين، و11 بالمائة من المحطات في فلوريدا وماريلاند و7 بالمائة من المحطات في ألاباما.

المصدر: The Hill

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