الطاقة الأمريكية: "كولونيال بايبلاين" تستأنف ضخ الوقود
Reuters
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أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم أن شركة "كولونيال بايبلاين" ستستأنف مساء الأربعاء ضخ الوقود عبر شبكتها، بعد هجوم إلكتروني عطّل نشاطها لمدة أسبوع.
وكتبت غرانهولم في تدوينة على تويتر: "انتهيت للتو من محادثة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لكولونيال بايبلاين. هم سيستأنفون عمليات خط الأنابيب عند الساعة الخامسة".
We just got off the phone with #ColonialPipeline CEO. They are restarting pipeline operations today at ~5pm. More soon.— Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) May 12, 2021
المصدر: "رويترز"