الطاقة الأمريكية: "كولونيال بايبلاين" تستأنف ضخ الوقود

أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم أن شركة "كولونيال بايبلاين" ستستأنف مساء الأربعاء ضخ الوقود عبر شبكتها، بعد هجوم إلكتروني عطّل نشاطها لمدة أسبوع.

وكتبت غرانهولم في تدوينة على تويتر: "انتهيت للتو من محادثة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لكولونيال بايبلاين. هم سيستأنفون عمليات خط الأنابيب عند الساعة الخامسة".

We just got off the phone with #ColonialPipeline CEO. They are restarting pipeline operations today at ~5pm. More soon. — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) May 12, 2021

المصدر: "رويترز"