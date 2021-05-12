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الطاقة الأمريكية: "كولونيال بايبلاين" تستأنف ضخ الوقود

أخبار العالم

الطاقة الأمريكية:
Reuters
وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم
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أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم أن شركة "كولونيال بايبلاين" ستستأنف مساء الأربعاء ضخ الوقود عبر شبكتها، بعد هجوم إلكتروني عطّل نشاطها لمدة أسبوع.

وكتبت غرانهولم في تدوينة على تويتر: "انتهيت للتو من محادثة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لكولونيال بايبلاين. هم سيستأنفون عمليات خط الأنابيب عند الساعة الخامسة".

المصدر: "رويترز"

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