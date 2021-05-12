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الإكوادور تعتزم شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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الإكوادور تعتزم شراء لقاح
Reuters SANTIAGO ARCOS
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أعلن رئيس الإكوادور المنتخب غيلييرمو لاسو عن التحضير لصفقة مع روسيا لشراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وقال في منشور على "تويتر" يوم الأربعاء، إن "التطعيم هو الأولوية ونحن سنعقد اتفاقا مع روسيا لتزويدنا بلقاح "سبوتنيك V" من أجل تعزيز خطتنا للتطعيم. ونشكر سلطات روسيا على الانفتاح والاستعداد".

وكان لاسو قد أعلن في أواخر أبريل الماضي أنه توجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيسي الصين والولايات المتحدة بطلب المساعدة في حصول الإكوادور على أدوية لمكافحة "كوفيد-19".

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وأطلقت سلطات الإكوادور حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في 21 يناير الماضي، حيث تستخدم لقاح "أسترازينيكا" البريطاني السويدي ولقاح "سينوفاك" الصيني.

وحتى الآن تلقى أكثر من مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ونحو 265 ألف شخص الجرعتين.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإكوادور أكثر من 400 ألف حالة، وعدد الوفيات 14054 حالة.

المصدر: تاس

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