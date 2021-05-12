النرويج تشطب لقاح "أسترازينيكا" من برنامجها للتطعيم ضد كورونا
Reuters Dado Ruvic
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أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ أن بلادها لن تستأنف استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا في تطعيم السكان، وستستمر في تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون".
وقالت سولبرغ في مؤتمر صحفي عقدته إن "النرويج لن تستأنف استخدام لقاحات كورونا التي تصنعها شركة AstraZeneca، في حين أن استخدام لقاح Johnson & Johnson سيبقى معلقا".
وأوصت لجنة عينتها الحكومة باستبعاد اللقاحين من برنامج التطعيم النرويجي بسبب مخاطر الآثار الجانبية التي قد تنتج عنهما.
المصدر: "رويترز"