نتنياهو يرفض منح وزيرة في حكومته إذنا بزيارة الإمارات

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين، ألغت مشاركتها في مؤتمر دولي في الإمارات بعد أن رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منحها الإذن بذلك.

وأكد مسؤولون في وزارة السياحة أن فركاش هكوهين ألغت زيارتها إلى دبي بعد إبلاغ مكتبها بأن نتنياهو لن يمنحها الإذن للقيام بالرحلة. ويحتاج الوزراء إلى إذن من مكتب رئيس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء من أجل القيام بالرحلات الخارجية.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن نتنياهو رفض السماح للوزراء بزيارة الدولة الخليجية، وقال مسؤولون في مكتبه إن هذه السياسة ستظل سارية حتى يسافر هو إلى الإمارات.

وكان نتنياهو في طريقه لزيارة أبوظبي قبل انتخابات 23 مارس، لكنها ألغيت أيضا في اللحظة الأخيرة.

وفي مارس، منع نتنياهو وزير الخارجية غابي أشكنازي من السفر إلى الإمارات لتدشين بعثات إسرائيلية جديدة في الدولة الخليجية.

وكان من المفترض أن تحضر فركش-هكوهن معرض "سوق السفر العربي" الذي يقام في دبي في الفترة ما بين 16 و19 مايو، وتشارك في عضوية لجنة تسمى "السياحة بعد التعافي من كوفيد" إلى جانب أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني.

المصدر: "جيروزاليم بوست"