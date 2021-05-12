إسرائيل: لا أدلة على دور مباشر لإيران في الأحداث الأخيرة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور حيات أن سلطات بلاده لا تملك معلومات تشير إلى تورط إيران في تصاعد العنف الأخير على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

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وخلال موجز صحفي نظم بالفيديو مساء اليوم الأربعاء قال حيات: "لا توجد لدينا أي معطيات استخباراتية تدل على ضلوع إيران المباشر في تصعيد الوضع الراهن".

وتطرق المتحدث أيضا إلى مبادرات طرحتها بعض الدول بهدف تهدئة الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وعلق على اقتراح قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، إرسال قوة دولية لحفظ السلام لحماية الفلسطينيين.

وقال حيات بهذا الصدد: "على المجتمع الدولي أن يتحلى بأكبر قدر من المسؤولية في اختيار التعليقات على هذا الوضع. نحن ننتظر من المجتمع الدولي أن يكون واضحا في إدانته لحركة حماس بسبب هجماتها الإرهابية ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ومنذ يوم الاثنين لا يزال تبادل الضربات الصاروخية مستمرا بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد مواجهات عنيفة وقعت بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء بأن 56 من سكان قطاع غزة، بينهم 14 طفلا وثلاث نساء، راحوا ضحية غارات الطيران الحربي الإسرائيلي، إضافة إلى إصابة أكثر من 300 مواطن فلسطيني بجروح.

وعلى الجانب الإسرائيلي، وردت تقارير عن مقتل 5 مواطنين وجرح عشرات آخرين جراء الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على المدن الإسرائيلية.

المصدر: "تاس"