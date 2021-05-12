أردوغان: نداؤنا من منبر الأمم المتحدة بأن العالم أكبر من خمسة كان محقا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أن النداء الذي أطلقته بلاده على منبر الأمم المتحدة وأكد أن العالم أكبر من خمسة، كان نداء محقا.

وأضاف أردوغان خلال ااتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان أن ظاهرة معاداة الإسلام تعادل فيروس كورونا في الخطورة وتنتشر بسرعة في الدول الأوروبية.

وقال إن المسلمين في أوروبا يعيشون تحت تهديد أمني خطير وفي وضع مرعب.

وبحثا الرئيس التركي ورئيس الوزراء الباكستاني أردوغان سبل تعزيز العلاقات التركية الباكستانية وقضايا إقليمية على رأسها الهجمات الإسرائيلية في فلسطين.

المصدر: وكالات