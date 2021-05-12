مئة جمهوري يهددون بالانشقاق إن لم يتنصّل حزبهم من ترامب

هدد أكثر من 100 عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي بالانشقاق عن الحزب، إن لم يعلن الأخير نأيه عن الرئيس السابق دونالد ترامب، تحت طائلة تشكيل حزب ثالث.

وقال مايلز تايلور وهو أحد الذين سيوقعون على "دعوة التجديد الأمريكي"، إن الحزب الجمهوري محطم والوقت قد حان لمقاومة العقلانيين للمتطرفين.

وأضاف: "نحن مجموعة من أكثر من 100 جمهوري بارز يعتقدون أن الوضع أصبح سيئا للغاية، وقد حان الوقت الآن للتفكير بجدية فيما إذا كان البديل هو الخيار الوحيد.. أنا واحد من أولئك الموجودين في المجموعة الذين يشعرون أنه إذا لم نتمكن من إعادة الحزب إلى العقلانية ودعم العقول الحرة والأسواق الحرة والأشخاص الأحرار، فسوف أخرج من الحزب".

والمجموعة التي تضم مسؤولين سابقين مستاءة مما تصفه بأنه "حزب جمهوري حديث مدفوع بالولاء لترامب"، الذي يواصل الادعاء زورا أن انتخابات 2020 قد سرقت منه، وتعتبر أن هذه خطوة استكشافية نحو تشكيل حزب منشق.

المصدر: "ديلي ميل"