حاكم كاليفورنيا يعلن عن خطة بقيمة 12 مليار دولار لمعالجة أزمة التشرد

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم أنه سيخصص 12 مليار دولار لمعالجة أزمة التشرد "التي تبدو مستعصية على الحل"، مبينا أن هذا هو أكبر مبلغ ينفق لإنقاذ العائلات المشردة.

وأوضح نيوسوم أن "خطة عودة كاليفورنيا ستستثمر 12 مليار دولار لتوسيع البرامج التي تسعى إلى إنهاء تشرد الأسر في غضون خمس سنوات"، مؤكدا أن خطته لمكافحة التشرد ستتسم بـ"المساءلة والكفاءة".

ومن 12 مليار دولار، سيتم استخدام 7 مليارات دولار للحصول على المزيد من المساكن المؤقتة في إطار برنامج "بروجكت رومكي" الذي يتم من خلاله تقديم الأموال للمدن والمقاطعات لاستئجار غرف فندقية للمشردين.

وسيتم إنفاق 1.75 مليار دولار لبناء "منازل منخفضة التكلفة"، وحوالي 450 مليون دولار لمعالجة مشكلة تشرد الطلاب و150 مليونا "لتحقيق الاستقرار وإعادة الإسكان" للأشخاص الذين تم توفير مأوى لهم في إطار بروجكت رومكي.

يذكر أن الخطة جزء من حزمة أكبر بقيمة 100 مليار دولار يسميها نيوسوم "خطة عودة كاليفورنيا"، في إشارة إلى الأضرار الاقتصادية التي لحقت بأكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان خلال جائحة فيروس كورونا.

المصر: "رويترز"