الصين تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس

أعرب المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون عن "قلقه العميق" من تصاعد الاشتباكات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس لتجنب سقوط المزيد من الضحايا.

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وفي اجتماع مع المبعوثين العرب والممثل الرئيسي لجامعة الدول العربية في الصين اليوم الأربعاء، قال تشاي، إن بكين ستواصل الضغط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاتخاذ إجراء بشأن الوضع في القدس الشرقية في أقرب وقت ممكن، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

المصدر: رويترز