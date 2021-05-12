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سلوفاكيا تبدأ في استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي مطلع شهر يونيو

أخبار العالم

سلوفاكيا تبدأ في استخدام لقاح
Reuters Radovan Stoklasa
وزير الصحة السلوفاكي فلاديمير لينغفارسكي
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أعلن وزير الصحة السلوفاكي فلاديمير لينغفارسكي، أن خطط بلاده للبدء في استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد مطلع الشهر المقبل.

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وقال الوزير اليوم الأربعاء في تصريحات نقلتها قنوات تلفزيونية عدة تبث عبر الإنترنت: "لقد تلقينا موافقة رسمية من الجانب الروسي على استخدام سبوتنيك V. وبعد دفعنا المبلغ المطلوب سيكون (اللقاح) ملكا لنا. وأتوقع أن يتم إدراج سبوتنيك V في برنامج التطعيم مطلع شهر يونيو".

المصدر: "نوفوستي"

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