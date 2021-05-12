سلوفاكيا تبدأ في استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي مطلع شهر يونيو

أعلن وزير الصحة السلوفاكي فلاديمير لينغفارسكي، أن خطط بلاده للبدء في استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد مطلع الشهر المقبل.

إقرأ المزيد

وقال الوزير اليوم الأربعاء في تصريحات نقلتها قنوات تلفزيونية عدة تبث عبر الإنترنت: "لقد تلقينا موافقة رسمية من الجانب الروسي على استخدام سبوتنيك V. وبعد دفعنا المبلغ المطلوب سيكون (اللقاح) ملكا لنا. وأتوقع أن يتم إدراج سبوتنيك V في برنامج التطعيم مطلع شهر يونيو".

المصدر: "نوفوستي"