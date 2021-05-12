خاص RT: غليان في البلدات العربية بإسرائيل وترجيحات بتصاعد العنف الأيام المقبلة

رجح جعفر فرح مدير مركز "مساواة" في حيفا، تصاعد العنف في المدن والبلدات العربية في إسرائيل ما لم يتراجع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن خطواته قبل نهاية الأسبوع.

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وقال فرح في حديث خاص لـRT، إن "نتنياهو يعمل على استفزاز الداخل، ويستهدف المدن المختلطة بشكل مقصود"، مشددا على أن "محاصرة عرب مدينة اللد سيضطرنا إلى حماية أهلها".

وأكد فرح أنه "بحال لم يتراجع نتنياهو قبل نهاية الأسبوع سيحصل تصعيد للعنف".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت حالة الطوارئ في اللد، واستقدمت المئات من حرس الحدود الإسرائيلي إلى المدينة عقب تجدد المواجهات ليل الثلاثاء، بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين على خلفية أحداث القدس ومسجد الأقصى.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء بـ"رد قوي" على الاضطرابات التي شهدتها المدن المختلطة، وأضاف أن "أعمال شغب في المدن المختلطة أمر غير مقبول ولا يحتمل. هذا يذكرنا بأحداث كانت في الماضي مع شعبنا، لا نستطيع قبول ذلك في هذه الدولة".

وفي هذا السياق، اعتبر فرح أن "نتنياهو يعمل على جر المنطقة إلى حرب إقليمية لمنع نقل السلطة إلى معسكر المعارضة، فقد قام خلال الأسبوع الأخير بتصعيد عمليات القمع تجاه الشعب الفلسطيني بالشيخ جراح والمسجد الأقصى لكنه فشل بمواجهة المد الشعبي".

وردا على سؤال عن إمكانية إطلاق تسمية "انتفاضة" على ما يحصل في مدن الداخل الإسرائيلي، قال مدير مركز "مساواة" إن "المجتمع العربي يعاني من حالة غليان متواصلة وهناك مواجهات عنيفة تحدث بشكل متواصل داخل البلدات العربية".

وإذ دعا فرح إلى وقف الحرب على غزة، أكد دعمه للنضال الشعبي الفلسطيني، معربا عن اعتقاده بأن "التدخل العسكري لن يفيد هذا النضال".

المصدر: RT