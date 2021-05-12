البوسنة: اعتقال امرأة للاشتباه بدعمها لزوجها وبوسنيين آخرين انضموا إلى مقاتلين إسلاميين

قالت السلطات البوسنية اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على امرأة "للاشتباه في دعمها المادي لزوجها وبوسنيين آخرين انضموا إلى مقاتلين إسلاميين في سوريا والعراق".

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وقالت وكالة الأمن البوسنية في بيان إن سينا حمزة بيغوفيتش، اعتقلت لدى وصولها إلى البوسنة في مطار مدينة توزلا بوسط البلاد أمس الثلاثاء.

وقال مكتب المدعي العام، إنهم سيطلبون احتجاز حمزة بيغوفيتش، التي تحمل الجنسيتين البوسنية والسويسرية، وتواجه المرأة البالغة من العمر 61 عاما تهما بـ "تمويل أنشطة إرهابية".

ويزعم أن حمزة بيغوفيتش، أرسلت أموالا ووسائل دعم أخرى منذ عام 2013 إلى زوجها، الذي كان يحتل مكانة بارزة في هياكل جماعة المقاتلين الإسلاميين، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

والرجل المجهول الهوية لا يزال طليقا.

وقال بيان المدعي العام إن الأجهزة الأمنية في البوسنة عملت بالتعاون مع أجهزة أجنبية في قضية حمزة بيغوفيتش، على مدى فترة زمنية أطول. ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

المصدر: "أسوشيتد برس"