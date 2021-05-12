الحرس الثوري الإيراني: ندعم المقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه "ندعم المقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى"، مضيفا "ندين بشدة جرائم الكيان الصهيوني وعدوانه على المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني".

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وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له اليوم الأربعاء، أن "الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمر وتلقى ردة فعل مثيرة للإعجاب عبر مجاهدي المقاومة الفلسطينية، والصواريخ جعلت الاحتلال يواجه أصعب أزماته وتحدياته".

وقال الحرس الثوري أن ما يتعرض له الفلسطينيون بحاجة إلى جبهة موحدة ضد إسرائيل.

وتابع: "نؤكد وقوفنا إلى جانب أبطال فلسطين في هذا الميدان المصيري الذي يخوضونه".

وأردف: خروج القوات الأمريكية كداعم أساسي لإسرائيل من المنطقة ضروري لأجل سلام وأمن شعوب المنطقة.

المصدر: RT