بسبب احتراق خزان وقود بعسقلان.. سكان جنوبي إسرائيل مطالبون بالتزام منازلهم

طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان مدينة عسقلان جنوبي البلاد والمناطق المحيطة بها البقاء في المنازل بسبب ما قد يؤدي إليه احتراق خزان وقود قرب عسقلان من انبعاث ملوثات وأجزاء سامة.

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ودعت وزارتا حماية البيئة والصحة سكان المدينة والمناطق المحيطة والقريبة منها، للامتناع عن الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة أو في حال إطلاق صفارات الإنذار للاختباء في الملاجئ عند التعرض لرجمات صاروخية.

ويأتي ذلك عقب وصول شكاوى إلى الوزارتين من العديد من سكان هذه المناطق حول صعوبة التنفس والشعور بحرقة في الأعين والحناجر وسط وجود تركيز عال من الملوثات والجزئيات السامة المتطايرة في الهواء، إثر احتراق خزان الوقود في المنطقة الصناعية في عسقلان.

ولا يزال الخزان مشتعلا بعد أن تعرض لقذيفة صاروخية أطلقتها "حماس" من قطاع غزة أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن تنتهي عملية إطفائه خلال ساعات الظهر.

المصدر: "مكان"