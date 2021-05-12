 
مباشر
عاجل
الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان التصعيد في القدس الشرقية ويحثان كافة الأطراف على خفض التوتر

بسبب احتراق خزان وقود بعسقلان.. سكان جنوبي إسرائيل مطالبون بالتزام منازلهم

أخبار العالم

بسبب احتراق خزان وقود بعسقلان.. سكان جنوبي إسرائيل مطالبون بالتزام منازلهم
Reuters ILAN ROSENBERG
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdov

طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان مدينة عسقلان جنوبي البلاد والمناطق المحيطة بها البقاء في المنازل بسبب ما قد يؤدي إليه احتراق خزان وقود قرب عسقلان من انبعاث ملوثات وأجزاء سامة.

إقرأ المزيد
"كتائب القسام تعاود قصف صهاريج "كاتسا" النفطية جنوب عسقلان بصواريخ جديدة

ودعت وزارتا حماية البيئة والصحة سكان المدينة والمناطق المحيطة والقريبة منها، للامتناع عن الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة أو في حال إطلاق صفارات الإنذار للاختباء في الملاجئ عند التعرض لرجمات صاروخية.

ويأتي ذلك عقب وصول شكاوى إلى الوزارتين من العديد من سكان هذه المناطق حول صعوبة التنفس والشعور بحرقة في الأعين والحناجر وسط وجود تركيز عال من الملوثات والجزئيات السامة المتطايرة في الهواء، إثر احتراق خزان الوقود في المنطقة الصناعية في عسقلان.

ولا يزال الخزان مشتعلا بعد أن تعرض لقذيفة صاروخية أطلقتها "حماس" من قطاع غزة أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن تنتهي عملية إطفائه خلال ساعات الظهر.

المصدر: "مكان"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا