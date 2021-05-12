أردوغان: عودة الحياة لطبيعتها بتركيا تدريجيا بعد عيد الفطر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستتخذ خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بعد عيد الفطر، وذلك بعد نجاح البلاد بالسيطرة على وباء كورونا.

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جاء ذلك في رسالة مسجلة نشرها الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، هنأ عبرها العالم الإسلامي والشعب التركي بحلول العيد الموافق غدا الخميس.

وقال أردوغان: "سنتخذ خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا بعد العيد، ونحن مسيطرون على الوباء (كورونا) بمشيئة الله".

وأضاف: "سنستخدم كل الوسائل اللازمة لمواجهة خطر الوباء خاصة على صعيد اللقاح، إلى جانب الحفاظ على قوة نظامنا الصحي".

وتابع: "على الرغم من أننا نقضي عيدا يخيم عليه الحزن بسبب المشاكل الناجمة عن الوباء، إلا أن هناك أيام جميلة تنتظرنا بإذن الله".

وأكد أردوغان أن "حكومته ستحل المشاكل الناجمة عن الوباء تماما مثلما حولت تركيا من دولة هشة في السياسة والاقتصاد والبنية الاجتماعية قبل 20 عاما إلى دولة صاحبة تأثير في منطقتها والعالم".

وأشار الرئيس التركي إلى أن شهر رمضان مر أيضا إلى حد كبير في ظل القيود المفروضة بسبب الوباء، وتابع: "سنواصل بحزم كفاحنا ضد هذا الخطر الذي يؤثر على العالم بأسره، وخاصة محطينا".

المصدر: الأناضول