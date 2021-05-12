عمال المناجم الأوكرانية يتظاهرون قرب مكتب الرئيس زيلينسكي

نظم نحو 100 من عمال المناجم في أوكرانيا مظاهرة قرب مكتب رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، بسبب تلقيهم أجورهم.

وأعلن رئيس النقابة المسقلة لعمال المناجم في أوكرانيا، ميخائيل فولينيتس، أثناء المظاهرة أن السلطات الأوكرانية "يجب عليها أن توقف العمليات المدمرة" التي اجتاحت صناعة الفحم في البلاد، وقبل كل شيء تحديد "السعر المناسب" للمعادن. وإلا فيعد المتظاهرون بشل عمل المصانع وتنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أنه يجب على القيادة الأوكرانية من أجل رفع أسعار وقف توريده من روسيا وبيلاروس، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق المناجم المحلية وكذلك سحب مشاريع القوانين التي "تزيل الحوار الاجتماعي وتضمن ديكتاتورية صاحب العمل" من البرلمان الأوكراني.

وتصاعدت مظاهرات عمال المناجم في أوكرانيا في أوائل الشتاء الماضي. وأجرى عمال شركات التعدين في مقاطعات لفوف ودونيتسك وفولينسك في 9 ديسمبر الماضي مظاهرات احتجاج تحت الأرض وأمام مباني الإدارات المحلية وقاموا بقطع الحركة في الطرق السريعة.

وسجل عمال من عدد من المناجم في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية رسالة فيديو باللغتين الروسية والإنجليزية وجهوها إلى البرلمان الأوروبي. ودعوا فيها إلى التأثير على السلطات الأوكرانية فيما يخص مسألة رفع الرواتب وتحسين شروط العمل.

المصدر: Lenta.ru